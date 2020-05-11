Иваново, , 16:23 — REGNUM Чек-листы для контроля за состоянием здоровья работников вводятся на предприятиях и в организациях Ивановской области с 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Сотрудники предприятий, которые будут работать в регионе с 12 мая, будут обязаны следить за состоянием своего здоровья и предоставлять достоверные сведения о нем, заполнив соответствующий чек-лист. В чек-лист будут вноситься данные об измерениях температуры работниками перед началом смены, а также информация о наличии или отсутствии других симптомов ОРВИ.

«Заполненный чек-лист заверяется подписью работника и сдается на входе в организацию перед началом рабочей смены. Допуск работников без заполненного в полном объеме чек-листа запрещен. Кроме того, при наличии положительного ответа хотя бы на один вопрос или если указана температура тела выше нормы работодатель обязан вызвать медиков, а на время ожидания изолировать такого сотрудника в отдельное помещение. Количество сданных в начале рабочего дня чек-листов о состоянии здоровья работников должно соответствовать численности работников в организации. За этим должен следить ответственный сотрудник», — уточнили в пресс-службе. В детских садах также вводится требование о ведении чек-листов о состоянии детей, они заполняются родителями и предоставляются воспитателю ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Ивановской области смогут возобновить работу целый ряд предприятий и организаций. При этом на руководство предприятий возлагается обязанность жесткого соблюдения норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности.