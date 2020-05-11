Владикавказ, , 16:18 — REGNUM В больницы Северной Осетии в скором времени поступят десять аппаратов искусственной вентиляции легких. Их закупили для республики предприниматели — выходцы из РСО-Алании, которые работают в других субъектах РФ. Об этом сообщил 10 мая в ходе видеоконференции с руководителями медучреждений, на которой обсуждалась ситуация с коронавирусом, глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, помимо этого, еще 16 аппаратов ИВЛ поступят из федерального центра. Битаров намерен обратиться к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с просьбой ускорить поставки.

Битаров также потребовал провести инвентаризацию оборудования и составить список необходимого для обеспечения работы реанимационных отделений двух больниц, где помогают пациентам с тяжелыми формами COVID-19.

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