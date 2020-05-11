Париж, , 16:18 — REGNUM В первый день выхода из изоляции во Франции, 11 мая, жители стали стекаться в коммуну Ле Пертюс, расположенную на границе с Испанией, чтобы купить алкоголь и сигареты, передает BFM TV.

В коммуне Ле Пертюс, расположенной во французском департаменте Восточные Пиренеи на границе с Испанией, эти товары не так сильно облагаются налогом и, следовательно, дешевле.

Известно, что главная торговая артерия города, которая включает в себя множество магазинов спиртных напитков и табачных изделий, «была взята штурмом» утром 11 мая, как показывают изображения, транслируемые в социальных сетях.

https://twitter.com/LeNezFin/status/1259759052491558912

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Франция снимает режим карантина: что изменится в стране с 11 мая