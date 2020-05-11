Тула, , 16:06 — REGNUM Пик по коронавирусу в Тульской области ожидается в ближайшие три недели. Об этом 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, которое провёл губернатор Алексей Дюмин, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Он добавил при этом, что благодаря принятым в регионе мерам уровень заражения будут не столь высок, как мог бы.

Главный санитарный врач доложил, что согласно указу губернатора организациям эксплуатирующим бассейны, выданы предписания Роспотребнадзора для начала работы: в числе требований — лабораторные обследования сотрудников, нахождение на одной дорожке не более двух человек.

Также министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что по состоянию на 11 мая в регионе лабораторно подтвержден 1881 случай заражения коронавирусом, выздоровели 325 человек. 163 пациента тяжело переносят заражение.

Всего в мае к приёму больных коронавирусом будет готово 2003 койки, по словам главы минздрава, в регионе достаточно коек для госпитализации пациентов.