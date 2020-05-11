Москва, , 16:14 — REGNUM Несмотря на действующий в Москве режим самоизоляции, покинуть столицу можно. Причём не только на наземном, но и воздушном транспорте. Возможности для выезда из Москвы в другие города и страны изучил корреспондент ИА REGNUM.

Так, подмосковные аэропорты продолжают свою работу, пусть и в меньших масштабах. Причём «воздушные гавани» столицы осуществляют не только рейсы внутри страны, но и международные перелёты. В частности, в аэропорту «Шереметьево» в расписании присутствует рейс Москва — Токио с вылетом 11 мая в 19:20.

И на 11 мая это не единственный международный рейс из Москвы. В частности, на 21:15 зарегистрирован вылет из «Шереметьево» в Бангкок. Отметим, что на сервисе «Яндекс. Расписание» рейса в Токио нет в перечне перелётов из «Шереметьево» на 11 мая. Однако там также фигурируют пять международных вылетов — на Мальту на 04:20, Белград (Сербия) на 11:00, Анталью (Турция) на 13:15, Мадурай (Индия) на 21:00, Гуйян (Китай) на 21:25. Отметим также, что по большинству данных рейсов информация обновлялась несколько дней назад, поэтому с большой долей вероятности сведения о них могли устареть и перечисленные полёты не состоятся (напомним, что с 27 марта Россия полностью прекратила международное авиасообщение, как регулярное, так и чартерное, остались лишь вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой).

Аналогичная ситуация в аэропорту «Домодедово». На его официальном сайте указано два международных рейса на 11 мая — из Москвы в Кишинёв (Молдавия) и в Ларнаку (Кипр). Однако в «Яндекс. Расписании» есть информация о нескольких запланированных рейсах с его территории. Причем сервис указывает, что 11 мая в 07:00 был совершён вылет из «Домодедово» в китайский аэропорт «ШЭНЬЧЖЭН Баоань Интернэшнл». Также еще один рейс запланирован на 16:05 в китайский аэропорт «ЧЕНГДУ Шуанглю Интернэшнл». Помимо этих рейсов, в «Яндекс. Расписании» значатся вылеты из Москвы в Душанбе (Таджикистан), Маскат (Оман), Манаму (Бахрейн), два рейса на Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан), вылет в Тиват (Черногория), Амстердам (Нидерланды), Бишкек (Киргизия).

На сайте аэропорта «Внуково» на 11 мая указано 13 рейсов. Причём все они внутрироссийские, и среди них нет ни одного вылета за границу. Однако в сервисе «Яндекс. Расписание» из «Внуково» на 11 мая значатся 11 международных рейсов. На официальном сайте аэропорта «Жуковский» указано, что 11 мая в 13:00 был совершён вылет в Пекин (Китай), а на 21:35 запланирован вылет в Хэфэй (Китай).

Стоит ли говорить, что количество рейсов внутри страны в десятки раз превышает международные. Следуя данным расписаний вылетов на сайтах аэропортов и «Яндекс. Расписании», можно сделать вывод, что из столицы, как и прежде, можно долететь практически до любого города России.

Так, из «Шереметьево» на 11 мая уже произведены и ещё запланированы вылеты в Ханты-Мансийск, Сургут, Оренбург, Саратов, Мурманск, Симферополь, Владикавказ, Архангельск, Тюмень, Сыктывкар, Воронеж, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самару, Челябинск, Пермь, Уфу, Магнитогорск, Астрахань, Анапу, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Саранск, Барнаул, Новокузнецк, Омск, Кемерово, Нижневартовск, Томск.

Количестве рейсов из «Домодедово» сопоставимо с вылетами «Шереметьево». На 11 мая указаны перелёты в Мурманск, Омск, Кемерово, Новосибирск, Надым, Красноярск, Новый Уренгой, Читу, Иркутск, Горно-Алтайск, Улан-Уде, Санкт-Петербург, Якутск, Екатеринбург, Благовещенск, Волгоград, Краснодар, Самару, Белгород, Владикавказ, Симферополь, Анапу, Нижний Новгород, Калининград, Уфу, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Пермь, Челябинск, Махачкалу.

На сайте «Внуково» на 11 мая указаны 13 рейсов из Москвы. Вылеты произведены и запланированы в Когалым, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Уфу, Нарьян-Мар, Ставрополь, Элисту, Сургут, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Курск.

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