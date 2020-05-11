Ташкент, , 15:42 — REGNUM Хищения на 75 млрд сумов ($7,4 млн) вывела Генеральная прокуратура Узбекистана. Об этом 11 мая заявил Генеральный прокурор республики Нигматилла Юлдашев на заседании сената Узбекистана.

По его словам, хищения выявлены во время проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительство различных объектов. В результате прокуратура привлекла 300 человек.

Юлдашев добавил, что надзорное ведомство проверило 1379 строительных проектов, внесенных в инвестиционную программу. Кроме того выявлены нарушения при выделении пособий по беременности и родам в бюджетных организациях.

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