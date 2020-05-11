Брянск, , 15:42 — REGNUM Троллейбус, посвящённый юбилею Великой Победы, вышел на линию в Брянске. Праздничное оформление на личные средства заказали сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области, сообщили 11 мая в пресс-службе ведомства.

Как отметили в региональном СК, патриотическая акция призвана напомнить о неразрывной связи поколения-победителей и их благодарных потомков. В ведомстве чтут бережное отношение к истории своей страны, семьи и её ответственной передачи будущим поколениям. Сотрудники на личные средства заказали праздничное оформление троллейбуса в память о подвигах своих дедов и бабушек, их однополчан, всех ветеранов Великой Отечественной войны.

Троллейбус будет ходить по маршруту № 14. Также к юбилею Победы был оформлен служебный автобус следственного управления по Брянской области.