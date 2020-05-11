Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM За создание толпы в условиях эпидемии коронавируса на Сенном рынке Петербурга организатора бесплатной раздачи продуктов питания оштрафовали на 1000 рублей. Об этом сообщила 11 мая объединенная пресс-служба городских судов.

43-летнего Киемиддина Саидова привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»).

Как установлено при рассмотрении дела в Октябрьском районном суде Петербурга, 10 мая Саидов организовал раздачу продуктов питания на территории Сенного рынка, около молельной комнаты для мусульман.

По данным полиции, очередь из нескольких сотен людей растянулась на десятки метров, социальная дистанция при этом не соблюдалась (видео — пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

«В суде Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают», — отметили в пресс-службе суда. Правонарушитель отрицал умысел на создание толпы.

Суд назначил Саидову штраф в 1 000 рублей.

Напомним, что организатор скопления людей — неработающий субарендатор рынка. В отношении юрлица, эксплуатирующего рынок, возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали виновника столпотворения на Сенном рынке