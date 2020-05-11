Кишинёв, , 15:43 — REGNUM Трое жителей Шолданештского района Молдавии арестованы на тридцать суток по подозрению в обороте наркотиков. Об этомсообщает 11 мая пресс-служба молдавской полиции.

Один из подозреваемых — сотрудник пенитенциарного учреждения №17, которое находится в городе Резина.

В ходе проведения семи обысков по данному делу, было обнаружено более трех килограммов марихуаны, стоимость которых на черном рынке составляет порядка 450 тысяч леев ($25 тысяч). Также были изъяты семена конопли, электронные весы и самодельные приспособления для употребления наркотических веществ.

Возраст подозреваемых — от 33 до 44 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

По версии следствия, подозреваемый сотрудник исправительного учреждения занимался продажей наркотических веществ. Выращивал и обрабатывал наркотические растения лидер группировки, затем он передавал их для продажи другим членам группировки.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у жителя Запорожской области было изъято более двух килограммов конопли.