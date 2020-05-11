Токио, , 15:41 — REGNUM Правительство Японии может отменить во многих регионах страны режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 11 мая сообщает Reuters.

Журналисты приводят заявление министерства экономики страны, в котором сообщается, что данное решение будет принято, если число выявленных случаев заражения коронавирусом будет находиьтся под контролем.

Напомним, чрезвычайное положение действует в 47 провинциях Японии с апреля. Главы регионов получили широкие полномочия в ограничении жизнедеятельности населения. Тем не менее, за нарушение правил ответственность не введена.

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