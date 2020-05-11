Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Число жителей Ростовской области, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет шестнадцать человек. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба правительства области.

«В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек», — говорится в сообщении.

Кроме этого сообщается, что одна 87-летняя пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась от нового заболевания за минувшие 24 часа, в результате чего общее число летальных исходов в области теперь стало 22.

Также указывается, что за минувшие сутки в области было выявлено 88 новых заражённых и их общее число в регионе составило 1851 человек. Вылечились от заболевания 407 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Татарии в числе выявленных случаев заражения коронавирусом пять случаев подтверждено среди медработников, еще 43 теста находятся на подтверждении.