Керчь, Крым, , 15:26 — REGNUM В скандале с сотрудниками «скорой помощи», которым не дали дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами, организация профсоюзов Керчи ведёт себя, «как сепаратисты». Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Надо упорядочить ситуацию с отношениями с профсоюзной организацией внутри. Я сегодня с утра с сотрудниками центра медицины катастроф разговаривал. Они говорят: у нас несколько профсоюзных организаций. Керченская организация вообще, как сепаратисты, себя ведёт в данном случае. Это я со слов сотрудников говорю. А зачем нам сто организаций профсоюзных? Для чего мы создаём все эти структуры? Чтобы проблемы, возникающие в трудовом коллективе, быстрее доходили до должностных лиц, которые должны их решать… Давайте контактировать, а не пиариться в тяжёлое время. Вместо работы все хотят «хайп», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов пообещал, что все сотрудники керченской скорой помощи в полном размере получат дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными.

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