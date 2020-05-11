Керчь, Крым, 11 мая 2020, 15:26 — REGNUM В скандале с сотрудниками «скорой помощи», которым не дали дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами, организация профсоюзов Керчи ведёт себя, «как сепаратисты». Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов пообещал, что все сотрудники керченской скорой помощи в полном размере получат дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными.
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