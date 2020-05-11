Великий Новгород, , 15:25 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество на 11 мая составило 514 случаев. Об этом сообщил в понедельник в областном оперативном штабе.

Кроме того, за сутки выздоровели после заболевания девять человек, общее количество переболевших в Новгородской области достигло 111-ти. Количество смертельных случаев за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет шесть.

Нарастающим итогом в Новгородской области проведено 16 961 исследование на коронавирус. Под наблюдением в связи с контактами с заболевшими или возвращением из других регионов и стран остаётся 1031 человек.

Главный очаг инфекции в регионе по-прежнему остается в Великом Новгороде.

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