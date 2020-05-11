Иваново, , 15:19 — REGNUM Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался в Ивановской области за минувшие сутки в результате чего общее количество умерших от нового заболевания в регион выросло до 11 человек. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

«Одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. Информация по одному из летальных случаев подтвердилась за последние сутки: это пациент 65 лет из Тейкова», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за минувшие сутки на территории Ивановской области было выявлено 85 новых заражений коронавирусом и теперь общее число инфицированных в регионе стало 843 человека.

Кроме этого, уточняется, что в области 180 пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Звездном городке в Московской области, где располагается российский Центр подготовки космонавтов, выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией.