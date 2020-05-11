Москва, , 15:13 — REGNUM На сегодняшний день в Московской области свыше 12−13 тыс. пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, но заболевание протекает в лёгкой форме, проходят лечение на дому. Такие данные сегодня, 11 мая, обнародовала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

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«В Московской области сейчас более 20 тысяч заразившихся, из них более 12−13 тысяч лечатся дома. Это более 50% от общего числа инфицированных», — заявила в интервью РИА Новости эпидемиолог.

Она подчеркнула, что заболеваемость есть, но по тяжелым больным в регионе большего прироста нет. Также как в целом не наблюдается прирост по госпитализированным.

«Если говорить в процентном соотношении, пациентов с тяжелой формой течения заболевания у нас порядка 10% от общего количества госпитализированных», — уточнила Труш.

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По её словам, ежедневный прирост по числу заболевших COVID-19 в Подмосковье составляет около восьмисот с небольшим пациентов, при этом 40−50% из них — бессимптомные носители SARS-CоV-2. В основном, подчеркнула эпидемиолог, это контактные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 мая, в Подмосковье число носителей вируса SARS-CoV-2 за время пандемии коронавируса превысило 21,6 тыс. человек. За последние сутки коронавирус диагностирован у 1079 человек. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом в Балашихе — 884.

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