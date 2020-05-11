Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига не исключает, что смягчение ограничительных мер в Литве может быть отозвано, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Верига заявил сегодня, 11 мая, во время своей пресс-конференции.

Поводом для беспокойства, по его словам, стало поведение населения, которое на минувших выходных хлынуло отдыхать и путешествовать по стране. Согласно правилам, это не запрещено. Верига подчеркнул, что понимает «усталость жителей» от карантина и двух месяцев самоизоляции по домам, однако привёл в пример статистику новых положительных результатов на коронавирус.

Если за минувшие сутки в Литве зафиксировано только шесть новых случаев, то за пятницу-субботу 8−9 мая — 43 новых случая. По его словам, это доказывает, что инфекция никуда не исчезла и если смягчения станут причиной взрывного роста, то их придётся отозвать и вновь вернуться к жёстким ограничениям.

За минувшие сутки в Литве о положительном анализе на коронавирус услышали шесть человек, а общее число с позитивными результатами выявлено у 1485 человек.