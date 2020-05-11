Москва, , 15:10 — REGNUM Вывозной рейс для граждан России из Армении запланирован на 17 и 18 мая, сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

Так, 17 мая планируется рейс Ереван — Воронеж в 13:20 по местному времени. Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

На следующий день, 18 мая, запланирован рейс Ереван — Минеральные Воды в 04:05 по местному времени. Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что подтвердить адрес можно будет предоставлением оригинала или его фотографии с различных документов: страницы с пропиской в паспорте, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы. Кроме того, подтверждением могут служить регистрация родственников в России, документы, подтверждающие родство, и расписки о согласии родственников принять возвращающегося гражданина на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение в связи с пандемией, объявленной из-за коронавируса. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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