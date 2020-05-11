Москва, , 15:09 — REGNUM Ветер, а также временами дождь и грозы ожидаются на территории Москвы на текущей неделе, а к выходным температура воздуха может снизиться до 0 °C. Об этом 12 мая рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, 11 и в Москве будет малооблачно, без осадков и температура воздуха до +20 °С днем и +11 +13 °С ночью, а 12 мая во второй половине дня к столичному региону подойдет очень активный холодный атмосферный фронт с кратковременным дождем, местами с грозой, и даже, возможно, градом. До похолодания ожидается + 22 +24 °С, а во время него — порывы ветра 15−20 м/с.

«В ночь на 13 число еще влияние фронта сохранится в первой половине ночи, во всяком случае у нас пройдет кратковременный дождь, местами с грозой», — заявила главный специалист и добавила, что погода будет довольно ветреной и холодной. Температура воздуха в столице составит +5 +7 °С (+2 +7 °С по области) ночью и + 10 +12 °С днем (+9 +14 °С).

Также, как отметила специалист, затем до субботы в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями и кратковременными небольшими дождями погода с порывами ветра 13−18 м/с и температурой воздуха +4 +6 °С ночью и до +11°С днем.

«Не исключено, что в отдельных местах, как только будет больше прояснений и чуть стихнет ветер, ночью температура в отдельных пониженных частях рельефа будет достигать нуля или слабоотрицательных значений. Погода на этой неделе будет напряженная и для городских служб, и для дачников», — заключила Позднякова.

Отметим, как сообщало, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в европейский части России резко упадет 12 мая вечером.