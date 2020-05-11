Ташкент, , 15:06 — REGNUM Депутаты сената Узбекистана одобрили учреждение ордена «Саломатлик» («Здоровье») и медали «Соғлом турмуш» («Здоровый образ жизни»), сообщили 11 мая в пресс-службе верхней палаты парламента Узбекистана.

Орден «Саломатлик» первой степени будет вручаться за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения, второй степени — за активное участие в охране здоровья населения и ранней профилактике заболеваний.

Медаль «Соғлом турмуш» получат граждане Узбекистана, которые служат личным примером в формировании здорового образа жизни среди населения, а также активно пропагандируют физическую культуру.

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