Казань, , 15:24 — REGNUM В Татарии с 12 мая в медучреждениях возобновляется плановая вакцинация детей и медосмотры, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

В целях недопущения очередей указанные мероприятия будут проводиться по предварительной записи. Кроме того, чтобы не допустить распространения коронавируса, у пациентов предварительно будут проводить сбор карантинного анамнеза. В ближайшее время местные власти рассматривают возможность открытия стоматологических клиник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме приветствовали решение Татарии отменить с 12 мая введенный в регионе пропускной режим, а также ослабить ограничительные меры.

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