Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве на всех стациях метро Москвы начали продавать маски и перчатки. Об этом 11 мая сообщили в департаменте транспорта столицы.

Всего в метро, по данным департамента, открыто 966 точек продажи комплектов защиты.

«Это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, с учётом касс пригородного сообщения маски и перчатки в 1,5 тыс. мест. Он напомнил, что с 12 мая использование средств защиты в общественном транспорте Москвы станет обязательным.