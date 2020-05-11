Нальчик, , 15:03 — REGNUM Оперативный штаб Кабардино-Балкарии сообщил об еще одном летальном исходе пациента с COVID-19. По данным на 11 мая, скончался 83-летний мужчина, проходивший лечение в госпитале на базе городской клинической больницы Нальчика. У пациента, помимо прочего, были серьезные хронические заболевания.

Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом выросло в республике до четырех. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1325. За минувшие сутки прирост составил 80 человек. Также выросло до 223 (+24 за сутки) и число выздоровевших.

В специальные госпитали помещены 290 жителей республики. Находятся в реанимации 22 человека, из них 14 — в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение на дому 262 пациента с COVID-19, в том числе 35 детей.