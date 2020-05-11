Москва, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавирусной инфекции, в его состоянии есть положительная динамика. Об этом сообщил 11 мая журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он отметил, что Мишустин продолжает плановое лечение в одном из государственных медучреждений. При этом премьер-министр продолжает работать.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал Беляков.

Мишустин проводит совещания в удалённом режиме и постоянно находится на связи с главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент России Владимир Путин передал привет от Мишустина главам российских регионов и рассказал об улучшении его самочувствия.

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