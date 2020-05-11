Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Литва официально включилась в испытания японского лекарства по лечению COVID-19 Avigan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, экспериментальное средство будут получать 100 пациентов, больных COVID-19.

«Для этой цели мы используем не только различные препараты и нетрадиционные решения внутри страны, но и стараемся как можно больше втянуться в международные проекты», — сказал Верига на созванной пресс-конференции.

В настоящий момент ожидается доставка экспериментального лекарства из Японии.

За минувшие сутки в Литве о положительном анализе на коронавирус услышали шесть человек, а общее число с позитивными результатами выявлено у 1485 человек.