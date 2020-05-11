Москва, , 14:52 — REGNUM Карантинные меры в Москве могут смягчить во второй половине мая. Об этом сообщает «Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на близкие к мэрии источники.

В частности, издание рассказало о планах открытия некоторых парков, разрешения пробежек и прогулок с животными в отдалении от дома. При этом смягчение ограничений может действовать лишь в определённое время, какое именно — пока не решено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Москве возобновляют работу стройки и промышленные предприятия. Ограничительные меры продлены до 31 мая.