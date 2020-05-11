Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM План по смягчению карантинных мер в Казахстане разработан до июня. Об этом 11 мая заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, комплексный план правительства включает 159 пунктов, которые направлены на восстановление экономики. «За восстановлением экономической составляющей стоят рабочие места. Поэтому этот вопрос на повестке дня номер один», — сказал Тугжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая состоялось заключительное заседание государственной комиссии по поддержанию режима чрезвычайного положения в Казахстане. Режим ЧП отменен, однако ограничительные меры сохраняются.

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