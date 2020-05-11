Махачкала, , 14:51 — REGNUM Дагестанский журналист Алик Абдулгамидов попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову защитить ранее осужденного бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Кубасая Кубасаева, которого, по его словам, тайно вывезли из колонии в неизвестном направлении. Письмо журналиста опубликовано на сайте центра развития региональной журналистики «Каспий-медиа».

Напомним, в июле 2019 года Кубасаев, задержанный в марте 2018 года, был признан виновным во взяточничестве. Лефортовский районный суд Москвы посчитал доказанным, что в 2013—2015 годах он в качестве взятки получил дорогие швейцарские часы и элитное охотничье ружье от директора предприятия, выполнявшего в Дагестане функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен глава местного УФАС якобы оказывал ему покровительство по службе.

Районный суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей. Позже Московский городской суд оставил приговор в силе, изменив его лишь в части дополнительного наказания. Сам Кубасаев свою вину категорически отрицает. По его словам, оружие он приобрел за свой счет, а фигурирующие в деле наручные часы он никогда не видел и не носил.

«Уважаемая Татьяна Николаевна! 26 апреля 2020 года осужденного Кубасая Кубасаева, отбывающего наказание в ИК-2 (поселок Шамахал, Республика Дагестан), неожиданно ночью и тайно вывезли в неизвестном направлении, — пишет Абдулгамидов. — Ни родственники, ни адвокаты не получили никаких объяснений. Допускаем, что репрессивная машина получила новый «заказ» от республиканских властей дожать непослушного Кубасаева, и теперь, вероятнее всего, беспринципные следователи слепят еще одно уголовное дело».

Как известно, в последние два года на реальные и условные сроки были осуждены немало бывших высокопоставленных дагестанских чиновников. Однако, отметим, что именно Кубасаев получил наибольшую поддержку среди журналистов республики и представителей общественности. В его невиновности уверен и Абдулгамидов. Он считает это дело сфабрикованным чиновниками, «обиженными принципиальной позицией Кубасаева и возглавляемого им управления».

«Антимонопольная служба под его руководством отменяла миллиардные сомнительные контракты, возвращала в собственность муниципалитетов незаконно выделенные в аренду тысячи гектаров земель, штрафовала нерадивых руководителей госмонополий за нарушение прав потребителей. <…> Общая сумма наложенных штрафов составляет более 500 млн рублей», — отметил журналист.

Абдулгамидов также напомнил, что Кубасаев около 30 лет отдал государственной службе, а в 1999 году участвовал в боях с международными террористами на Северном Кавказе, за что был награжден медалью «За отвагу». Однако суд не принял во внимание ни это, ни то, что на иждивении у него находятся четверо малолетних детей, старшему из которых 10 лет.

«Приговор суда уже вступил в силу, но теперь даже незаконное, на наш взгляд, наказание не дают ему спокойно отбывать. Силовики тайно вывезли его из Дагестана в неизвестном направлении. Прошу Вас защищать права Кубасаева. Спасите гражданина России от преследований республиканских властей и силовиков», — резюмировал Абдулгамидов свое обращение к Москальковой.

Добавим, что Кубаев работал в антимонопольных органах с 1991 года. Дагестанское управление ФАС России он возглавил в июне 2004 года.

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