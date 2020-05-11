Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM Шестой летальный исход от нового заболевания COVID-2019 зафиксирован на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом 11 мая рассказал журналистам глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«К сожалению, у нас за сутки умер еще один больной, это случилось в Нефтеюганской больнице», — рассказал он.

Также он уточнил, что у скончавшегося пациента заболевание протекало в тяжёлой форме и он провел свыше недели в отделении интенсивной терапии, однако его жизнь спасти не удалось.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки на территории ХМАО выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусом и теперь общее число инфицированных в регионе составляет 777 человек.