Москва, , 14:42 — REGNUM В России сотрудников полиции перед выходом на дежурство в период коронавируса инструктируют о необходимости быть вежливыми и сохранять самообладание в любой ситуации. Об этом заявил начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев.

По его словам, с заступающими на дежурство полицейскими проводятся инструктажи о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены. Кроме того, моделируются и разбираются типовые ситуации, которые могут возникнуть в ходе патрулирования.

«Руководители подразделений всегда напоминают подчиненным о важности вежливого обращения с гражданами», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в России действует режим нерабочих дней. Он был введен в связи с распространением в стране коронавируса. Затем режим продлевался 5 апреля. Потом еще раз 28 апреля. С 12 мая истекает очередной срок продления режима нерабочих дней.

По последним данным, в России выявлено 221 344 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2009 пациентов. Выздоровели 39 801 человек. Всего было проведено более 5,6 млн тестов.

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