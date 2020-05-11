Владикавказ, , 14:38 — REGNUM В Северной Осетии выявлен коронавирус у одного из местных жителей Артура Б., задержанного за участие в несанкционированном митинге. По словам адвоката, его подзащитный находится под арестом с 28 апреля. Первичный анализ на коронавирусную инфекцию у него положительный, пишет «Медиазона».

Ранее срок пребывания под стражей для задержанного был установлен на 15 суток. Ленинский городской суд Владикавказа изменил срок меры пресечения до 21 июня, пишет ТАСС. Артур Б. обвиняется по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста против действий властей в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса прошла во Владикавказе 20 апреля. В ней приняли участие около 2000 человек. В условиях распространения коронавирусной инфекции медики предрекли резкий рост числа заболевших COVID-19 19 после нее.

По результатам акции было возбуждено уголовное дело в отношении 20 человек, задержаны и оставлены на 15 суток в СИЗО 65 участников протестов.

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