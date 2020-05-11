Москва, , 14:46 — REGNUM Роспотребнадзор предупредил о невозможности покупки через интернет тестов для выявления коронавирусной инфекции. Такой комментарий ведомства опубликован 11 мая на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. В интернете такие не продаются», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в России зарегистрировано много тестов с использованием полимеразной цепной реакции. ПЦР-тесты отличаются высокой точностью диагностики.

Соблюдение ограничений позволит добиться спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, напомнили в Роспотребнадзоре. Самое главное — прервать распространение вируса от человека к человеку, в том числе путем социального разобщения и самоизоляции.

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