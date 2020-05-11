Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть содержание образовательных программ с учетом использования дистанционных технологий. Об этом глава государства заявил 11 мая на заседании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

Казахстанский лидер призвал сделать образование более гибким. В частности, необходимо разработать методики обучения школьников и студентов в удаленном режиме и завершить цифровизацию учебных заведений, считает Токаев.

Глава государства также считает, что самих преподавателей также необходимо готовить с учетом новых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казахстане завершается режим чрезвычайного положения, который введен в связи с распространением коронавируса. Все образовательные учреждения в республике перешли на дистанционное обучение.

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