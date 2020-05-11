Москва, , 14:28 — REGNUM Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, которого обвиняют в вымогательстве, доставлен в одну из московских больниц из СИЗО. Об этом сообщил 11 мая адвокат арестованного Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, ночью в изолятор временного содержания на Петровке вызвали скорую помощь, так как Воронцову стало плохо. Его перевезли в городскую клиническую больницу № 20 и поместили в хирургическое отделение, сказал адвокат ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая, по версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.

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