Пекин, , 14:21 — REGNUM В китайской провинции Цзилинь после выявления новых случаев заражения коронавирусом повышен уровень эпидемиологической угрозы. Об этом заявил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин.

«В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование и проверка 1808 человек», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что из них 276 имели тесные контакты с 15 заразившимися, остальные имели вторичные контакты с зараженными.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на материковой части Китая подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19, из которых семь — ввезенные.

Все семь ввезенных случаев приходятся на Внутреннюю Монголию на севере Китая. Из десяти внутренних случаев пять приходятся на провинцию Хубэй, три на провинцию Цзилинь и по одному — на провинции Ляонин и Хэйлунцзян.