Красноярск, , 14:19 — REGNUM Почётный гражданин города Красноярска Виктор Гупалов скончался 10 мая на 85-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в правительстве Красноярского края.

Губернатор Александр Усс, Заксобрание, администрация губернатора и краевое правительство выразили соболезнования родным и близким Виктора Гупалова.

На протяжении тридцати лет он возглавлял Красноярский машиностроительный завод. Под руководством и при непосредственном участии Виктора Гупалова были созданы ракетные комплексы, до сих пор не имеющие аналогов в мире. Он имеет звание Героя Социалистического Труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае скончался почётный гражданин Бийска и экс-руководитель завода «Сибприбормаш» Александр Черемисин.

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