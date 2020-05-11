Приштина, , 14:25 — REGNUM В ночь с 10 на 11 мая национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово сообщил, что за последние сутки в результате обследования 200 образцов в крае было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, при этом лишь два пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после недели относительного замедления темпов распространения инфекции, число выявляемых случаев в крае вновь начало увеличиваться, что связывают с нарушением гражданами введенных ограничительных мер.

Из 884 заразившихся коронавирусом жителей самопровозглашенного Косово, 655 уже здоровы. 28 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. Всего в Косово проведено 9934 тестов на коронавирус.

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