Грозный, , 14:16 — REGNUM В Чечне один из местных жителей принял решение простить всех своих должников в священный месяц Рамадан и не требовать с них возмещения долгов в условиях распространения коронавируса. Неожиданно для него самого его инициативу подхватили многие жители республики. Таким образом, в условиях возникших у многих людей из-за пандемии материальных проблем акция стала набирать обороты, о чем сообщает ИА «Чечня Сегодня».

Адам Дабуев из села Шали более 10 лет заведует складом старых автомобилей и запчастей. За годы работы должников у него накопилось немало. По его словам, когда он в очередной раз попросил одного из них вернуть долг, тот признался, что у него нет денег даже на еду.

«После этого я записал аудиосообщение, в котором объявил о том, что прощаю всем долги, и разослал его своим знакомым. На тот момент я даже подумать не мог о том, что столько людей последуют моему примеру. Это было сделано от чистого сердца во имя Всевышнего Аллаха и в честь месяца Рамадан», — цитирует Адама Дабуева информационное агентство.

В настоящее время «флешмоб прощения долгов» поддержали уже несколько десятков человек, в том числе предприниматели, представители органов власти. Как отметил один из них — председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов, это «очень нужное и богоугодное дело в тяжелые дни пандемии, когда люди находятся на самоизоляции». Чеченский народ в очередной раз продемонстрировал свою сплоченность, подчеркнул общественник.