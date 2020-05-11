Париж, , 14:15 — REGNUM По словам начальника государственной структуры, управляющей общественным транспортом Парижа и пригорода (RATP), более чем 95% пассажиров надели защитные маски в транспорте в первый день выхода из изоляции, 11 мая, передает BFM TV.

«Это скорее приятный сюрприз», — приветствовала председатель и исполнительный директор RATP Катрин Гийуард ношение масок в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс.

«Уважение, которое даже превышает 95% в некоторых местах», — заявила она 11 мая во время визита в метро госсекретаря по транспорту Жана-Батиста Джеббари.

Напоминаем, что не ношение маски в транспорте влечет за собой штраф в размере 135 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

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