Самара, , 14:15 — REGNUM Дом офицеров Самарского гарнизона стал центром крупных военно-патриотических объединений и организаций Самарской области. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, это произошло по инициативе главы области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что ранее 30 процентов помещений этого центра арендовали для коммерческих целей. Но поскольку у многих общественных организаций, которые занимаются патриотической работой с молодым поколением, не было своих помещений, то областной губернатор предложил им разместиться здесь.

По словам начальника Дома офицеров Александра Назаренко, теперь организации, размещенные здесь, могут без труда общаться и увеличивать свою работу с молодежью.

В Доме офицеров расположился штаб «Юнармии» Самарской области. Здесь будут располагаться «Волонтеры Победы», «Поисковое движение России», пункт оцифровки писем и фотографий фронтовиков «Дорога памяти», «Морские пехотинцы».

Помимо этого, в центре выделили помещения и для регионального Центра поиска людей и отряда «Лиза Алерт» г. Самары. Здесь разместится и военно-патриотический кластер общественного центра «Александрийский».

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