Нефтеюганск, Югра, , 14:10 — REGNUM В Нефтеюганской окружной больнице умер 48-летний пациент с лабораторно подтверждённым COVID-19. У него была тяжёлая форма пневмонии, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Мужчина жил и работал в Нефтеюганске. Более недели он провел в реанимационном отделении. Заболевание проходило в тяжёлой форме.

Напомним, с начала пандемии в Югре зарегистрировано 777 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 247 носителей инфекции выздоровели, шестеро скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом