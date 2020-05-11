Стокгольм, , 14:13 — REGNUM Двум гражданам Швеции были выдвинуты обвинения в совершении террористического акта в Дании. Об этом 11 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

По версии следствия, в прошлом году двое мужчин установили бомбу возле Налогового управления в Копенгагене. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Теперь государственное обвинение Дании требует сурового наказания для террористов.

Двоих мужчин обвиняют в том, что они вместе с одним или несколькими неустановленными сообщниками перевезли взрывное устройство через мост Эресунн в центре Копенгагена и поместили ее возле здания Шведского налогового управления. К счастью, террористический акт не повлек за собой человеческих жертв и увечий. Теперь же гособвинение Дании выдвинуло обвинение в терроризме.

«Атака на Налоговое управление — это атака на всех нас, поэтому это очень серьезное происшествие… К счастью, никто не пострадал, но обвинение считает, что дело настолько серьезное, что рассматривает случившееся как террористический акт, и, следовательно, должно быть увеличено наказание», — заявил датский прокурор Лизе-Лотте Нилас.