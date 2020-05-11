София, , 14:08 — REGNUM Библиотеки, музеи и кинотеатры, которые были закрыты в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса, откроют с 11 мая власти Болгарии. Об этом 11 мая сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на распоряжение минздрава страны.

При этом подчеркивается, что при проведении мероприятий культурного характера необходимо соблюдать меры для соблюдения социальной дистанции и в кинотеатре, а также на открытой концертной площадке должно быть не более 30% зрителей.

При этом на данный момент число выявленных зараженных коронавирусом на территории Болгарии составляет 1 981 случай.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарский парламент одобрил введение в стране режима чрезвычайного положения с 13 марта сроком на один месяц, а потом продлил их до 13 мая.