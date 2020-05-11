Москва, , 14:04 — REGNUM Вся информация о распространении коронавирусной инфекции в регионах России собирается в системе режиме онлайн. Это процесс происходит непрерывно. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Он уточнил, что эта отчётность поступает по трём основным направлениям из многочисленных источников — не только от губернаторов субъектов РФ, но и из более 25 различных министерств и ведомств. Всего таких источников свыше 250, добавил Чернышенко.

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« Отчётность собирается в системе в режиме онлайн […] она непрерывно обновляется, я бы сказал ежечасно», — сказал вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая Россия обогнала Великобританию и Италию по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день с показателем более 221,3 тыс. носителей SARS-CoV-2 РФ вышла на третье место в мире после США и Испании.

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