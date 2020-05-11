Пенза, , 14:07 — REGNUM По оперативной информации руководителя пресс-службы губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, на 11 мая в регионе под медицинским наблюдением остаются 4002 человека, сняты с учета 8029 человек.

Среди 38 новых выявленных случаев заражения коронавирусом есть пациенты от 18 до 92 лет и один двухлетний ребенок. Больше всего выявленных случаев в Пензе — 16 человек, в Городищенском районе — восемь человек.

В пензенской вирусологической лаборатории обследовали более 22,7 тыс. человек, в лабораториях лечебной сети провели 23,99 тыс. исследований, обследовали более 22,3 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области, по данным на 11 мая, лабораторно подтверждены 38 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 802 положительных теста на коронавирус.

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