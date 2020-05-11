Рязань, , 14:10 — REGNUM О кончине сенатора Олега Ковалёва стало известно 11 мая 2020 года. ИА REGNUM напоминает, что политик дважды возглавлял Рязанскую область.

Олег Ковалёв впервые стал губернатором Рязанской области в 2008 году — его кандидатуру утвердили в марте депутаты облдумы по представлению президента РФ. До этого назначения он не имел никакого отношения к Рязанской области: политик родился в Краснодарском крае, долгие годы работал в строительстве, затем в муниципалитетах Московской области, а с 1999 по 2007 годы он был депутатом Государственной думы.

На выборах главы региона в 2012 году он победил в первом туре, набрав более 64% голосов избирателей. В феврале 2017 года политик подал прошение о сложении своих полномочий досрочно.

За то время, пока политик возглавлял Рязанскую область, в регионе улучшилось социально-экономическое положение. В область пришли крупные инвесторы, были запущены крупные предприятия. В числе достижений Ковалёва — и открытие движения по Северному обходу Рязани. При нём началась работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь». Вместе с тем на втором губернаторском сроке Олега Ковалёва в области произошли несколько громких коррупционных скандалов с участием высокопоставленных силовиков и представителей региональной власти. Политика также заподозрили в плагиате кандидатской диссертации.

И после ухода с поста губернатора Олег Ковалёв помогал Рязанской области: с февраля 2017, после назначения врио губернатора Николая Любимова, Ковалёв по его просьбе остался советником на общественных началах, помогал вникать в суть проблем в регионе. В сентябре 2017 года Олег Ковалёв был наделён полномочиями представлять правительство Рязанской области в Совете Федерации. Он был членом Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.