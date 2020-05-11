Магас, , 13:58 — REGNUM На территории Ингушетии скончался ещё один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов от нового заболевания составляет 31 случай. Об этом 11 мая сообщает оперативный штаб региона.

«Умер за сутки один человек, всего — 31», — говорится в сообщении.

Также уточнятся, что за прошедшие 24 часа был выявлено 46 положительных тестов на наличие в организме коронавируса, в результате чего их общее число составило 1 245 человек.

При этом за сутки от нового заболевания вылечилось 15 человек и теперь общее число выздоровевших выросло до 287 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области по данным на 11 мая лабораторно подтверждены 38 новых случаев заражения SARS-CoV-2.