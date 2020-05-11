Ханты-Мансийск, , 13:57 — REGNUM В Югре за сутки добавилось 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. об этом 11 мая сообщила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Большинство новых заражений пришлось на Ханты-Мансийский и Сургутский районы, где расположены нефтяные месторождения, а также Нижневартовск.

Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 777 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 247 носителей инфекции выздоровели, шестеро скончались.