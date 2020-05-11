Смоленск, , 13:55 — REGNUM На территории четырёх районов Смоленской области пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Территориями, где пока не выявляли случаи заражения коронавирусом, стали Велижский, Ершичский, Хиславичский и Холм-Жирковский районы.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 11 мая в Смоленской области было зарегистрировано 902 случая заражения коронавирусом, причём только за последние сутки подтверждено 164 положительных теста на SARS-CoV-2.

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