Ставрополь, , 13:56 — REGNUM Житель Ставрополья, бросивший в соседский двор гранату и устроивший взрыв, ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. По данным следствия, местный житель, недовольный шумным поведением соседей, прошел к ним во двор и бросил в их сторону гранату. По последним данным, в результате взрыва госпитализированы 12 из находившихся там 19 человек.

В тот же день подозреваемый был задержан, им оказался 67-летний житель поселка. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Мужчина допрошен, в настоящее время следователи готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

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