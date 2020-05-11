Тбилиси, , 13:51 — REGNUM

В Грузии 11 мая зафиксирована 11-я смерть от осложнений COVID-19, сообщили грузинские телекомпании. После этого данные отобразились и на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

Скончался пациент, который находился на лечении в Батумской больнице «Медальфа», мужчина в возрасте 81 года. В последний период его состояние резко ухудшилось, и он был подключен к аппарату искусственного дыхания. За месяц до этого от COVID-19 скончалась и его жена. Оба пациента принадлежат к так называемому «кобулетскому кластеру».

Всего на данный момент в Грузии подтверждено 638 случаев коронавируса. Выздоровели 317 человек.